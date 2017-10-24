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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 19 yaşındaki Kübra Nur Toprak, yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

24 Ekim 2017 18:38

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 19 yaşındaki Kübra Nur Toprak, yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kepez Mahallesi\'nde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Nizamettin D.\'nin kullandığı 57 DT 035 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Toprak’a çarptı. Yaralanan Toprak, olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Nizamettin D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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