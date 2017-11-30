Yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Kaza, dün gece Yeşillik Caddesi\'ndeki Kaymakkuyu Camii yakınlarında meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir erkeğe, Karabağlar\'dan Konak yönüne giden S.I. yönetimindeki 45 SC 0245 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbaı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde yayanın öldüğü belirlendi. Sürücü S.I., polis ekiplerince gözaltına alınırken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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