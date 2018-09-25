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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nurullah Azak (58) hayatını kaybetti

25 Eylül 2018 19:09

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nurullah Azak (58) hayatını kaybetti. 
Kaza, Bulancak ilçesi Toprakdeğirmeni Mmahallesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Azak\'a Giresun istikametine giden Mustafa N. (24) yönetimindeki 53 FJ 204 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azak, olay yerinde hayatını kaybetti. Azak\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bulancak İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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