Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Rahim Çelik yaşamını yitirdi.

Bursa’dan Ankara yönüne giden 39 yaşındaki Müslüm G. yönetimindeki 16 BOZ 77 plakalı otomobil, Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde karayolu üzerinden geçen Rahim Çelik’e çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 10 metre sürüklenen Rahim Çelik, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Çelik, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen Rahim Çelik kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Müslüm G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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