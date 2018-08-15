T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Muammer Uslu (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

15 Ağustos 2018 18:17

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Muammer Uslu (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Cengiz Gültekin (38) ise gözaltına alındı. 
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Adana yolu Orhan Gazi Mahallesi yakınında meydana geldi. Emekli Muammer Uslu\'ya, yolun karşısına geçmek isterken, Cengiz Gültekin\'in kullandığı 06 BU 0916 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Muammer Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Cengiz Gültekin ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHAKONYA EreğliMuammer UsluSürücü Cengiz GültekinKonya AdanaOrhan Gazi MahallesiEmekli Muammer UsluCengiz GültekinBUKazadaEreğli Devlet HastanesiOtomobilFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24