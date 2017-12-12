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Yolun karşısına geçerken canından oldu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi (47), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

12 Aralık 2017 17:03

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi (47), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki 41 GA 850 plakalı otomobil, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi\'ye çarptı. Çiftçi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler, yardıma koşarken, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çiftçi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk babası Muzaffer Çiftçi\'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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