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'Yolsuzluktan gözaltı' sayısı yüzde 129 arttı

Güvenlik güçlerince 2009 yılında gerçekleştirilen ''yolsuzlukla mücadele'' çalışmaları kapsamında 4 bin 580 kişi gözaltına alındı.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Güvenlik güçlerince 2009 yılında gerçekleştirilen ''yolsuzlukla mücadele'' çalışmaları kapsamında 4 bin 580 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 1238'inin sağlık hizmetlerindeki yolsuzluk suçlarından gözaltına alındığı tespit edilirken, yolsuzluk suçları arasında ''ihaleye fesat karıştırma ve ihale yolsuzluğu'' dikkat çekiyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın raporundan derlenen bilgilere göre, yolsuzluk suçlarıyla ilgili 2007 yılında 104 olayda 1029, 2008 yılında 209 olayda 1999, 2009 yılında ise 363 olayda 4 bin 580 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2008 yılındaki olay sayısının 2007 yılına oranla yüzde 101, 2009 yılında da bir önceki yıla oranla yüzde 74 artış oldu. Şüpheli sayısındaki artış ise geçen yıl, 2008'e göre yüzde 129 olarak ortaya çıktı.


Planlı suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonlara bakıldığında İzmir ve Şanlıurfa'da 10'ar, Konya 7, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te 6'şar, İstanbul, Kocaeli ve Şırnak'ta 5'er operasyon gerçekleştirildi.



Sağlık sektörü dikkat çekiyor



Raporda, Türkiye'de yapılan sağlık harcamaları tutarının yaklaşık 30 milyar TL olduğu ve bu tutarın kamu bütçesinde büyük bir yer kapladığı düşünüldüğünde, suç örgütlerinin bu harcamalardan nemalanmak üzere özellikle sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiklerine işaret ediliyor.


Sağlık sektöründeki yolsuzluk suçlarının, ''usulsüz olarak sağlık karnesi ve reçete kullanmak, usulsüz medikal malzeme kullanımı ile bu sektörde yapılan mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlükler'' şeklinde belirlendiği ifade edilen raporda, Şanlıurfa KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 2009 yılında sağlık alanındaki yolsuzluğa yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kamu zararının yaklaşık 14 milyon TL olduğunun tespit edildiği vurgulanıyor.


Sağlık hizmetlerindeki yolsuzluk suçlarına ilişkin 2009'da gerçekleştirilen 61 operasyonda 1238 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 116'sı kamu görevlisi toplam 283 kişi tutuklandı. Bu operasyonlar içerisinde Şanlıurfa 5, Şırnak'ta 4, Diyarbakır, İstanbul, Kırıkkale ve Konya 3'er olayla dikkat çekiyor.
    


İhaleye fesat karıştırma



Raporda, yolsuzluk suçları arasında ''ihaleye fesat karıştırma ve ihale yolsuzluğu''nun önemli olduğu ifade edilerek, ihale yolsuzluklarında, ''kamu görevlilerinin, görevi kötüye kullanmak suretiyle ihaleyi almak isteyen firma yetkililerine ihale bilgilerini aktarması, ihale şartnamesinin belli bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlanması, ihaleye katılan diğer firmaların belgelerini eksiltmesi veya başka sebeplerle ihaleden elenmelerinin sağlanması gibi yöntemlerle kamu hazinesini zarara uğrattığı'' vurgulanıyor.


Organize suç örgütlerinin, ''bayındırlık ve enerji alanları ile devletin eğitim, tarım ve diğer sektörlere sağlamış olduğu desteklerden faydalanmak üzere faaliyet gösterdikleri, tapu idarelerinde işlemleri takip ederek rüşvet, tehdit ve cebir yoluyla haksız kazanım elde ettikleri, bazı şahısların ve firmaların vergi borçlarını sildirmek için rüşvet verdikleri ve adli hizmet yürüten bazı görevlilerle karşılıklı çıkar ilişkisi içerisinde oldukları'' ifade ediliyor.

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