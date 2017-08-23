Yolsuzlukla suçlanan yönetmen Serebrennikov kafes içinde mahkemeye çıkarıldı!

Rus yönetmen Kirill Serebrennikov yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Kafes içinde mahkemeye çıkarılan Serebrennikov'a ev hapsi verildi.

Rus sinema ve tiyatro yönetmeni Kirill Serebrennikov, yolsuzluk suçlamasıyla St. Petersburg’da gözaltına alındı. Daha sonra getirildiği Moskova’daki nöbetçi mahkemede kafes içerisinde hakim karşısına çıkartılan Serebrennikov hakkında 19 Ekim’e kadar ev hapsi kararı verildi.

Hürriyet’ten Nerdum Hacıoğlu’nun haberine göre Rus savcılığı, yönetmeni 2011-2014 yılları arasında zimmetine 68 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon TL) geçirmekle suçluyor. Hakkındaki suçlamayı reddeden Serebrennikov, “Ben bir sanatçıyım. Yönettiğim sanat evinde hiçbir zaman mali işlere karışmadım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Aydınlar imza kampanyası başlattı

Rusya’daki aydınlar, Serebrennikov’un ev hapsine alınmasına tepki gösterdi. İmza kampanyası başlatan aydınların protesto bildirisinin daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceği belirtiliyor.

Serebrennikov’un yönettiği ‘Gogol Center’ Sanat Evi tarafından Bolşoy tiyatrosu için hazırlanan ve ünlü Rus balet Nuriyev’i konu alan oyun, Rusya Kültür Bakanlığı’nın talimatıyla perde açmadan ertelenmişti.