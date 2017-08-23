T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yolsuzlukla suçlanan yönetmen Serebrennikov kafes içinde mahkemeye çıkarıldı!

Kirill Serebrennikov'a ev hapsi cezası verildi

23 Ağustos 2017 23:06

Rus yönetmen Kirill Serebrennikov yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Kafes içinde mahkemeye çıkarılan Serebrennikov'a ev hapsi verildi.

Rus sinema ve tiyatro yönetmeni Kirill Serebrennikov, yolsuzluk suçlamasıyla St. Petersburg’da gözaltına alındı. Daha sonra getirildiği Moskova’daki nöbetçi mahkemede kafes içerisinde hakim karşısına çıkartılan Serebrennikov hakkında 19 Ekim’e kadar ev hapsi kararı verildi.

Hürriyet’ten Nerdum Hacıoğlu’nun haberine göre Rus savcılığı, yönetmeni 2011-2014 yılları arasında zimmetine 68 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon TL) geçirmekle suçluyor. Hakkındaki suçlamayı reddeden Serebrennikov, “Ben bir sanatçıyım. Yönettiğim sanat evinde hiçbir zaman mali işlere karışmadım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Aydınlar imza kampanyası başlattı

Rusya’daki aydınlar, Serebrennikov’un ev hapsine alınmasına tepki gösterdi. İmza kampanyası başlatan aydınların protesto bildirisinin daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceği belirtiliyor.

Serebrennikov’un yönettiği ‘Gogol Center’ Sanat Evi tarafından Bolşoy tiyatrosu için hazırlanan ve ünlü Rus balet Nuriyev’i konu alan oyun, Rusya Kültür Bakanlığı’nın talimatıyla perde açmadan ertelenmişti.

ETİKETLER

Rus YönetmenEv HapsiCezaGöz AltıKafes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24