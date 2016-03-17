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Dünya
Deutsche Welle

Yolsuzlukla suçlanan Lula'ya hükümet görevi

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atılan selefi Luiz Inácio Lula da Silva'yı hükümetin genel sekreteri atadı.

17 Mart 2016 01:23

Brezilya'yı 2003 – 2011 yılları arasında yöneten Luiz Inácio Lula da Silva hakkında son dönemde Petrobras yolsuzluk skandalına karıştığı yolunda iddialar ortaya atılmıştı.

Devlete bağlı Petrobras petrol şirketindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda İşçi Partili politikacı ve eski Petrobras üst düzey yöneticisinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey yöneticiler soruşturma kapsamına alınmıştı.

Gözlemciler, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in selefi Lula'yı hükümette etkin bir pozisyona getirerek "yasal koruma" altına aldığı eleştirisinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Brezilya Devlet Başkanı Dilma RousseffLuiz Inácio LulaSilvaBrezilyaLuiz Inácio LulaPetrobrasPartiliLulaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AÜ

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