Yolsuzlukla suçlanan Lula'ya hükümet görevi

Brezilya'yı 2003 – 2011 yılları arasında yöneten Luiz Inácio Lula da Silva hakkında son dönemde Petrobras yolsuzluk skandalına karıştığı yolunda iddialar ortaya atılmıştı.

Devlete bağlı Petrobras petrol şirketindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda İşçi Partili politikacı ve eski Petrobras üst düzey yöneticisinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey yöneticiler soruşturma kapsamına alınmıştı.

Gözlemciler, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in selefi Lula'yı hükümette etkin bir pozisyona getirerek "yasal koruma" altına aldığı eleştirisinde bulunuyor.