Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma için yargı yolu açıldı

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'ya yönelik 783 yolsuzluk suçlamasının düşürülmesi yolundaki savcılık kararının gözden getirilmesini istedi.

Zuma hakkındaki suçlamalar, cumhurbaşkanlığına geldiği 2009 seçimlerinden bir kaç hafta önce düşmüştü.

Yüksek Mahkeme yargısı Aubrey Ledwaba, 7 yıl sonra cumhuriyet savcısının 2009'da aldığı dava açmama kararını "akıl dışı" diye niteledi.

Muhalefetteki Demokratik İttifak'ın başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme'nin verdiği bozma kararı, Zuma'ya yönelik yolsuzluk dosyasının yeniden gündeme getirilebilmesinin yolunu açıyor.

Zuma, 1999 yılında hükümetin taraf olduğu bir silah satış anlaşmasıyla ilgili milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddialarını başından beri reddediyor.



"Hukukun zaferi"



Muhalefetteki Demokratik İttifak'ın lideri Mmusi Maimane Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra "Bugün hukukun üstünlüğü büyük bir zafer kazanmıştır. Biz, Jacob Zuma'nın yargılanması gerektiğini düşünüyoruz ve bugün verilen karar da kesinlikle bu görüşümüzü destekliyor" diye konuştu.

Johannesburg'daki BBC muhabiri Pumza Fihlani bugünkü Yüksek Mahkeme kararının Güney Afrika cumhurbaşkanının son zamanlarda aldığı son hukuki darbe olduğuna dikkat çekiyor.

Daha önce de yolsuzlukla mücadele için oluşturulan kurum, Cumhurbaşkanı Zuma'nın memleketi olan KwaZulu Natal bölgesindeki Nkandla'ya usulsüz bir şekilde 23 milyon dolar kamu parası harcayarak kendisine bir malikâne yaptırdığına hükmetmişti.