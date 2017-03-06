Yolsuzlukla suçlanan Fillon: Kimse beni aday olmaktan alıkoyamaz

Fransa'da 22 Nisan'da ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olarak görülürken, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle anketlerde tepe taklak düşen François Fillon, partisinden gelen bütün baskılara rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı. Eşi ve çocuklarını Meclis'te danışman kadrosunda göstererek 8 yıl boyunca eşine hayali bir kadro için 1 milyon Euro ödediği belirtilen Fillon, adaylıktan çekilmesi yönündeki bütün tartışma ve önerileri elinin tersiyle geri çevirerek, "Kimse beni aday olmaktan alıkoyamaz" diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Trocadero meydanında, Eyfel Kulesi'nin önünde, Paris'in en büyük sembolünü arkasına alarak konuşan François Fillon, yoğun katılım sayesinde istediği gövde gösterisini başardı. Fillon böylece partide yükselen "çekil" seslerine karşı "seçmen kartını" öne sürdü.

Ön seçimlerde oy veren 4 milyon partili adına meydanda toplanan sağ seçmene hitap eden Fillon, "Beni siz seçtiniz, adaylığım konusundaki kararı verecek tek makam da sizlersiniz" dedi.

Hedeflediği 50 bin katılımcıyı aşmanın verdiği güçle akşam France 2 televizyonuna konuk olan Fillon hem seçmene hem de kendi partisinde adaylıktan çekilmesini isteyenlere karşı net konuştu:

"Ben masumum, yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Otist değilim, elbette etrafımda yaşananları, konuşulanları, eleştirileri duyuyorum ve anlıyorum. Zorluğun farkındayım. Ne olursa olsun sonuna kadar giderim diyecek birisi de değilim. Ama başka alternatif yok. Ülkeyi ayağa kaldıracak bir projeye sahip kimse yok. Bugün kimse aday olmaktan beni alıkoyamaz. Çekilmem için bir neden göremiyorum. Bu adaylıktan çekilmem sağı bir çıkmaza sokar."

Fillon, yargıçların kendisini adaylık son başvuru tarihinden iki gün önce ifadeye çağırmasını eleştirerek, "Eğer ben aday olmadan önce hakkımda soruşturma başlatılsaydı o zaman aday olmazdım. Ama şimdi adaylığımı engellemek için böylesine bir takvim izleniyor. Bunlar bir demokrasi için utanç verici uygulamalar" diye konuştu.

Cumhuriyetçiler kaynıyor

Adaylarının anketlerde eridiğini gören partililer ise "Fillon'un başı dik geri çekilmesi" için çağrıda bulunuyor. Fransa'nın 3 büyük bölgesinin belediye başkanı, Pazartesi günü Fillon ile görüşme talep ederek çekilmesini istemeye hazırlanıyor. Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) yönetimi ise aynı gün Fillon konusunda karar vermek üzere toplanıyor.

Fillon çekilirse "B Planı" olarak düşünülen eski Başbakan Alain Juppe ise sabah bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Fillon anketlerde eriyor

Cumhuriyetçilere yakın sağ eğilimli Le Figaro gazetesinin Kantar Sofres OnePoint firmasına yaptırdığı ve Pazar akşamı yayınlanan ankete göre François Fillon, ilk turda kaybediyor. Ankette aşırı sağ lider Marine Le Pen yüzde 26, liberal sol bağımsız aday Emmanuel Macron yüzde 25 oyla ikinci tura kalıyor. François Fillon ise yüzde 17 ile ilk turda eleniyor.

Eğer Fillon yerine Juppe aday olursa, Le Pen yüzde 27, Juppe 24.5 ile ilk turu aşan iki isim oluyor. Macron ise yüzde 20'de kalıyor.