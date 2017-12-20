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Ekonomi

"Yolsuzlukla suçlanan Egemen Bağış lüks içinde yaşıyor, bindiği arabanın değeri 250 bin Euro"

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonların ismi geçen 4 bakandan biriydi

20 Aralık 2017 14:37

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın en az 500 bin liranın üzerinde fiyatı olan "dev bir araba" kullandığı iddialarına yer veren Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinde otomobil fiyatlarından uzak kaldığını belirterek "Meğer o otomobilin fiyatı 250 bin euroymuş" dedi. Ataklı, "Vallahi kimsenin malında mülkünde elbette gözümüz yok ama bu paralar bu kadar aleni de harcanmaz ki, insan biraz çekinir" ifadelerini kullandı. 

Ataklı önceki günkü yazısında (18 Aralık 2017) bir arkadaşının ağzından şu sözleri aktarmıştı:

“İstinye Park'ın Meydan tarafındaki lokantada oturuyordum. Bir anda çakarları olan siyah dev gibi bir Mercedes alana girdi. Arkasında bir de koruma aracı. Mercedes durdu, şoför fırladı, arkadaki koruma aracından da üç kişi indi. Merakla arabadan kim çıkacağına bakıyoruz. Meğer Egemen Bağış'ın arabasıymış.”

Sözcü yazarının "20 bini de hemen atılmalı" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Bu köşede dün yazdığım yazılardan biri Egemen Bağış'la ilgiliydi. 17 Aralık rüşvet yolsuzluk olayında adı çok geçen, en son Reza Zarrab'ın  Amerika'daki mahkemede de adını verdiği Egemen Bağış'ın sanki bütün bunlar hiç olmamış gibi lüks içinde yaşadığını bir arkadaşımın gözlemine dayanarak yazmıştım. İstanbul'un en gözde alıveriş merkezlerinden biri olan İstinye Park'a son model dev Mercedesotomobili ve korumalarıyla gelen Bağış oradaki herkesin ilgisini çekmişti. Yazıda Bağış'ın otomobilinin 500 bin lira civarında olduğunu yazmıştım. Konuyu bana aktaran arkadaşım aradı “Sen otomobil fiyatlarından biraz uzak kalmışsın galiba” dedikten sonra ekledi “Bağış'ın indiği Mercedes'in fiyatı tam 250 bin avro. Yani Türk parası karşılığı bir milyon lirayı geçiyor.” Vallahi kimsenin malında mülkünde elbette gözümüz yok ama bu paralar bu kadar aleni de harcanmaz ki, insan biraz çekinir.

 

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