Yolsuzlukla suçlanan 4 eski bakanın servet beyanlarına ilişkin MASAK raporu

Eski dört bakanın mal varlıklarıyla ilgili bilirkişi raporunda Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler’in servetlerinin gelirleriyle orantılı olmadığı belirtildi.

TBMM Soruşturma Komisyonu’nca görevlendirilen MASAK uzmanının hazırladığı raporda, eski Bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler’in mal varlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı, Erdoğan Bayraktar’ın kendisi ve eşinin banka hesaplarında “dikkat çekici bir artış olmadığı” tespiti yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört eski Bakanın mal beyanları, tapu ve banka kayıtlarıyla ilgili analiz yapmak üzere görevlendirilen MASAK uzmanı Ali Demir’ın hazırladığı rapor, pazartesi günü Yüce Divan konusunda karar verecek üyelere dağıtıldı. BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre raporda, eski bakanlar, eş ve çocuklarının gelirleri ile mal varlıklarıyla ilgili tespitler şöyle:

Güler'in kızına 'katkısı'

Kendisi ve eşi adına kayıtlı toplam 10 taşınmazı olduğu, hesaplarında 24 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2 milyon 247 bin TL bulunduğu, yasal gelirlerinin emekli aylığı, kira geliri ve milletvekili maaşından oluştuğu tespit edilmiştir.

Oğlu Barış Güler’in ortağı olduğu şirketlerin 2011 ve sonrasında kurulduğu tespit edildi. Kendisinin ve ortağı olduğu şirketlerin Rıza Sarraf’tan alınan danışmanlık ücretine ilişkin bildirime rastlanmadı.

2003-2008 yılları arasında ortalama aylık gelirinin 250-500 TL civarında olduğu, 2009’da 2 bin TL, 2010’da 3 bin 100 TL, 2011’de 2 bin 900 TL, 2012’de 5 bin 500 TL, 2013’de yaklaşık 5 bin 600 TL olduğu anlaşılmıştır. Barış Güler’in 2013 sonunda hesaplarında yaklaşık 735 bin TL bulunduğu dikkate alındığında malvarlıklarının gelirleri ile orantılı olmadığı tespit edilmiştir.

Kızı Burcu Güler’in 2010’da tapu harç matrahı 270 bin TL’ye, 2011’de 34 bin TL’ye iki adet taşınmaz satın aldığı, bankalarda 945 bin TL’si bulunduğu tespit edildi. 2013’de 8 bin TL olan aylık ortalama geliri, taşınmazları ve mevduatı ile orantılı değil. Güler, kızının hesaplarına katkıda bulunduğunu beyan etti.

Çağlayan'ı sarraf uçurdu

Zafer Çağlayan’ın Bakanlık yaptığı sürede avro hesaplarındaki artışın kaynağının 1998’de edinilip 2012’de 1 milyon 409 bin avroya satılan taşınmazdan kaynaklandığı tespit edildi. Hesaplarındaki artışın Sarraf ve Abdullah Happani’den kardeşi Mehmet Şenol Çalayan’a oradan da iki gün sonra kendi hesabına 2 milyon 465 bin lira para transferinden kaynaklandığı anlaşıldı. Sarraf’ın bu parayı, “şirketine bozdurulan mücevherata karşılık” gönderdiği belirtildi.

Komisyona gönderilen açıklamalara göre, Mehmet Şenol Çağlayan’ın Zafer Çağlayan’a 4 milyon 736 bin TL’lik borcu bulunuyordu. 5 yıl boyunca Zafer Çağlayan’a ödeme yapmayan kardeşi, Sarraf’dan kendisine gönderilen parayı iki gün sonra ağabeyine borcunun ilk taksiti olarak gönderdi. Saatin finansmanına ilişkin 23 Ocak 2014 tarihli mal bildiriminde bir açıklamaya yer verilmemiştir. Saat için Çağlayan’ın 30 Ekim 2013’de 300 bin İsviçre Frangı karşılığı 240 bin avroyu nakit ödediğine ilişkin Sarraf’ın el yazısı ile düzenleyip imzaladığı belge ile ibra edilmiştir.

Saat ve piyano dışında malvarlığındaki artış ve azalışlarla ilgili süresi içinde mal bildiriminde bulunduğu tespit edilmiştir. Çağlayan’ın ifadesinde 40 bin avro ödenerek satın aldığını söylediği piyano mal bildiriminde belirtilmedi.

Düğünden vurgun

Çağlayan, oğullarının yüklü banka hesaplarının kaynağı olarak düğünlerinde takılan takı ve paraları gösterdi. Salih Kaan Çağlayan’ın hesabına gönderilen 2 milyon 537 bin TL ile diğer oğlu Ahmet Çağan Çağlayan’ın babasına gönderdiği 1 milyon 50 bin TL ile ilgili takı ve dövizler kaynak gösterildi.

Raporda, Ahmet Çağan Çağlayan’ın aylık ortalama gelirinin 2011-2013 yıllarında 4 bin 500, Salih Kaan Çağlayan’ın ise 2013 yılında 2 bin 600 lira olduğuna dikkat çekildi.

Bağış 'ev'e yüklendi

Egemen Bağış, 2002 sonunda 2 taşınmazı olduğunu, 2005 ve 2006’de birer, 2007’de iki, 2008’de bir, 2010’da iki, 2011’de bir taşınmaz edindiğini, 2013’de iki taşınmaz sattığını mal bildirimlerinde beyan etti.

Bağış’ın bakanlığı süresince üç taşınmaz satın aldığı ve iki taşınmaz sattığı tespit edildi. Bağış’ın 13 Ekim 2010’de Ankara’da yüzde 50’si üzerine kayıtlı bir taşınmazın yanısıra, 29 Kasım 2010’da İstanbul İstinye’de eşi Beyhan Bağış adına ve 13 Kasım 2011‘de Ankara’da kendi adına tapu harç matrahları 500 biner TL olarak beyan edilen iki taşınmaz aldığı belirlendi. Bağış, komisyonun taşınmazların finansmanı ile ilgili yazısına “Konu zaman yönünden Soruşturma Komisyonu’nun görevinde ve yetkisinde olmadığı için yanıtlanmadığı” karşılığını verdi. Bağış’ın hesaplarında kendi adına alınan iki taşınmaz ile ilgili banka transferine ve kredi kullanımına rastlanılmadı.

Beyhan Bağış’ın yüzde 99 paya sahip ortağı olduğu Dekorname Şirketi’nin ortaklarına 2013’de 3 milyon 779 bin TL borçlu göründüğü, 31 Aralık 2013’de bunun 1 milyon 565 bin TL’ye düştüğü tespit edildi. Bu azalışa ilişkin istenen bilgi ve belgeler de komisyona sunulmadı.

Geliriyle açıklanamıyor

Egemen Bağış ve eşinin aylık kredi ödemeleri düşüldüğünde harcama, tasarruf ve yatırımlarını finanse edebilecek aylık ortama gelirlerinin 2008 için 7 bin 350 TL, 2009 için 6 bin 300 TL, 2010 için 8 bin 300 TL, 2011 ve 2012 için yaklaşık 9 bin TL, 2013 yılı ilk beş ayı için 11 bin 600 TL olabileceği belirlendi. Bu yıllarda harcanabilir veya tasarruf edilebilir ortalama gelir dikkate alındığında Bakanlığı süresince alınan üç taşınmazın gelirleri ile orantılı olmadığı kanaatine varıldı.