Yolsuzluk yapan bürokrata idam cezası

Çin’de bir eyaletin sahibi olduğu şirkette yönetici olan bürokrat 400 milyon yuan (64,8 milyon dolar) parayı yolsuzluk ve rüşvet ile zimmetine geçirdiği için hakkında idam cezası verildi.

DHA'da yer alan habere göre, Çin hükümeti dünyanın diğer ülkelerine nazaran daha çok idam kararı veriyor ama yolsuzluktan dolayı idam ise neredeyse hiç görülmemiş bir durum.

Çin’in Guangzhou eyaletindeki bir mahkemede yargılanan ve Baiyun Endüstri ve Tarım Şirketi’nin eski genel müdürü olan bürokrat Zhang Xinhua rüşvet ve yolsuzluktan yargılanıyordu ve hakkında idama hükmedildi. Xinhua’nın yöneticisi olduğu şirketten kendi zimmetine 2003 yılından beri toplamda 280 milyon yuan (yaklaşık 46 milyon dolar), görevi süresince de toplam 95 milyon yuan (yaklaşık 16 milyon dolar) rüşvet aldığı tespit edildi.

Aynı gün Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu başkan yardımcısı Liu Tienan’da 35,58 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) rüşvet aldığı için müebbet hapse mahkum edildi.