'Yolsuzluk' savcısı Kara: Öz'den sonra sıra bana geldi

17 Aralık yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren savcılar arasında yer alan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara medyadaki haberlerle Zekeriya Öz'ün ardından kendisinin de devre dışı bırakılmaya çalışıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Savcı Kara, hakkında çıkan haberler hakkında "Bu kara propagandanın önce Başsavcı Vekili Zekeriya Öz üzerinde yoğunlaşıp onun tayini sağlandıktan sonra tarafıma yöneldiğini görmek sıradan bir medya izleyicisi tarafından da kolaylıkla fark edilebilecek bir hale gelmiştir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cem Tursun'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, Star gazetesinde yayınlanan, "Başbakan'ı suçla serbest bırakalım" başlıklı haber ile ilgili olarak Basın Suçları Bürosu'na suç duyurusunda bulundu. Haberde, kendisi tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle 'tamamen gerçekdışı, hakaret ve iftira suçlarına dair unsurları ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs amacı da taşıyan bir yayın' yapıldığı belirtildi.





'Çelişkili ve yalanla dolu'

Haberin, "İçeriği itibariyle çelişki ve yalanla dolu" olduğu belirtilen dilekçede, "Şöyle ki, tarafımda hiç ifadesi alınmamış ve muhatap olunmamış şüphelilere güya 'rüşveti başbakan için aldık deyin sizi tutuklamayalım' dediğim iddia edilmektedir. Oysa belirtildiği üzere haberde bahsi geçen hiçbir şüphelinin tarafımca ifadesi alınmamış, muhatap olunmamıştır. Yine bir bakan oğlundan da 'ifadenle hükümeti düşür, kurtul, iyi düşün' diye ifade vermesinin istenildiği şeklinde tamamen yalan haber yapıldığı oysa bahsi geçen kişinin ifadesinin 2 avukatı huzurunda alındığı ve ifade sırasında iki de katibin hazır bulunduğu nazara alındığında bu haberin de kara propaganda amaçlı yapılan tümüyle yalan ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede Öz vurgusu

Savcı Celal Kara, dilekçesine şöyle tamamladı: "Sürekli olarak aynı medya organları tarafından yürütüldüğü gözlemlenen bu kara propagandanın önce Başsavcı Vekili Zekeriya Öz üzerinde yoğunlaşıp onun tayini sağlandıktan sonra tarafıma yöneldiğini görmek sıradan bir medya izleyicisi tarafından da kolaylıkla fark edilebilecek bir hale gelmiştir. Belirtilen suç unsurları sabit görüldüğü takdirde belirtilen yazılar ve beyanlar nedeniyle tüm sorumlular hakkında dava açılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum."