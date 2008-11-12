Yolsuzluk... Sahtekarlık... Para kaçakçılığı...





Dünyanın en popüler futbol liglerinden olan Premier Lig'de rüşvet üzerine yeni kanıtlar bulundu, yıldız isimler soruşturma altına alındı !..



İngiltere Premier Ligi'nde polis bulduğu yeni kanıtlarla yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının kabardığını açıklarken, soruşturmanın ilerleyen aşamasnıda davaların açılacağını ifade etti.



Tottenham'ı çalıştırmak için geçen ay Portsmouth'dan ayrılan Harry Redknapp da soruşturmaya dahil edilen sekiz kişiden biri. Bu sekiz isim polise verdikleri ilk ifadelerde yanlış birşey yapmadıklarını açıkladı.



Londra polisi şu anda, 2003'te Auxerre'den Portsmouth'a, oradan da 2005'te Newcastle'a gelen Amdy Foye'nin transferini incelediğini açıklarken, iddialar arasında komplo, sahtekarlık ve para kaçakçılığı var.



Bir polis yetkilisi, dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada, Britanya'nın yanı sıra deniz aşırı ülkelerde de araştırma yapılacağını ifade ederken, soruşturmayı, "karmaşık" olarak tanımladı.



Birmingham'ın iki üst düzey yöneticisi, idari menajer Karren Brady ve ortaklardan David Sullivan da 2002-03'te yapılan menajer ödemeleriyle ilgili soruşturma altında olan isimler.



Daha önce tutuklanan ve kefaletle serbest kalan isimlerden eski Portmouth başkanı ve Leicester'da olan Milan Mandaric, menajeri Willie McKay ve Portmouth'un eski idarecisi Peter Storrie hakkındaki incelemeler de devam ediyor.



İnceleme ayrıca Faye için de devam ediyor. Birmingham'da hiç oynamamış olan Faye 2006'da Charlton'a transfer olmuştu. Rangers'a kiralık giden Senegalli Ağustos'ta da Stoke'a katıldı.



ŞİKE DE VAR (MI?)

Bu arada yaşanan bu son gelişmeler haricinde 2007'den bir Premier Lig maçı, 2006'dan iki ikinci lig maçı ve 2001'den bir Premier Lig maçı da şikeyle ilgili bulunan deliller sebebiyle hali hazırda inceleme altında. Konuyla ilgili olarak İngiltere Futbol Birliği ve İngiltere Kumar Birliği soruşturmasını devam ettiriyor.



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