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Dünya

Yolsuzluk raporunda Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Uluslararası Şeffaflık Örgütü dünya yolsuzluk raporunu yayımladı. 177 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de yer alıyor

04 Aralık 2013 09:48

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan 2013 dünya yolsuzluk raporu yayımlandı. Raporda en dikkat çekici ülke İspanya. Türkiye ise 177 ülke arasında 53'üncü sırada yer alıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü dünya yolsuzluk raporunu yayımladı. Rapora göre, yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya.

Yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkeler ise sırasıyla Somali, Kuzey Kore ve Afganistan.

cnnturk.com' da yer alan habere göre, Türkiye, 177 ülkenin bulunduğu listede 53'üncü sırada. 2012'de 49 puanı olan Türkiye'nin bu seneki raporda puanı 50'ye çıkmış.

Geçen yıl 17'inci sırada olan İngiltere 2 puan artışla 14'üncü sıraya yükselmiş. Kendi puanın da değişiklik yaşamayan Rusya da diğer ülkelerin gerilemesi sonucu 127'inci sıraya yükseldi.

Listede Japonya, ABD ve Fransa 2012'de aldığı puanı ne azaltmış ne de yükseltmiş.

Örgütün 2012 yılında yayımladığı rapora göre, en dikkat çeken veriye sahip ülke İspanya. Çünkü 6 puan düşüşle 40'ıncı sıraya gerilemiş.

Büyük bir gerileme görülen bir başka ülke de 2012 raporunda yolsuzluk puanı 21 olan Libya. Yeni raporda puanı 15 ile 172'inci sırada.

Gerileyen diğer ülkeler arasında Gambiya ve Mali de yer alıyor.

Gerçek yolsuzluğu ölçecek bir method  olmadığı için, listede yer alan ülkeler yolsuzluk algısı üzerine kurulu.

 

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