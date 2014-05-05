'Yolsuzluk' oturumu TV'ye kapalı, internete açık

Yerel seçim ve eksik önerge nedeniyle 1.5 ay ertelenen dört eski bakanla ilgili soruşturma görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu bugün "gece mesaisi" yapacak. Muhalefet, TV'den canlı yayın yapılmamasına tepki gösterirken, Genel Kurul'un kapalı devre yayınını internetten, "www.tbmm.gov.tr" üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.

17 Aralık soruşturmasının ardından, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle istifa eden Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında Yüce Divan yolunu açacak, 4'ü CHP 'ye, biri AK Parti 'ye ait 5 soruşturma önergesi verildi. AK Parti, "yolsuzluk oturumu" öncesinde, hukukçular ve eski bakanlarıyla bir dizi toplantı yaptı. Başbakanlıkta yapılan toplantıda konuşmacılar belirlenirken, eski bakanlar da avukatlarıyla savunmalarını hazırladılar. CHP ve AK Parti önergelerinde 10'ar dakikadan 20 dakika konuşma süresi olan bakanlar, bu sürenin uzatılmasını istedi. AK Parti, tüm milletvekillerine uyarı yazısı göndererek, "soruşturma oturumuna" tam kadro katılmaları çağrısında bulundu. Parti yönetimi, aynı gün sabah tüm milletvekilleriyle kahvaltılı toplantı yapacak. Hesaplamaya göre, her bir önergenin görüşülüp, oylanması için en az 10 saat gerekecek. Tartışmalar nedeniyle çalışmaların, gece yarısına sarkacağı hesabı yapılıyor. Komisyon üyesi krizi AK Parti, CHP'nin her bir bakan için verdiği 4 önergeyi reddettirecek. AK Parti'nin dört bakan için verdiği önerge kabul edilecek ve tek komisyon kurulması sağlanacak. Asıl tartışma da burada yaşanacak. Muhalefet, iktidarın tek komisyon kurma çabasını sert dille eleştiriyor. AK Parti ise soruşturma komisyonunda görev alacak muhalefet üyeleri için şimdiden "tarama" başlattı. Bu konuda daha önceden görüş belirten üyelerin içtüzük gereği üye olamayacağını ifade eden parti kurmayları, muhalefetin önereceği isimleri tek tek araştıracak. Kurulacak komisyon, Mayıs ayının ikinci yarısında çalışmaya başlayacak. Komisyon, TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girecek olması nedeniyle 4 aylık çalışma süresini tamamlayamayacak. Komisyonunun çalışmalarına cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ara vermesi ve Ekim ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Komisyon çalışmalarının ardından Yüce Divan'a sevk oylaması gizli yapılacak ve 276 oy gerekecek. Bu oylamada, AK Partinin Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullanacağı iddia ediliyor. Ancak siyasiler, bu kararın o günkü siyasi atmosfere göre verileceğini belirtiyorlar. Bakanlarla ilgili soruşturma sürecinde ciddi tartışmalar yaşandı. TBMM'ye gönderilen 4 bakanla ilgili fezlekeler "gizlilik" gerekçesiyle, AK Parti ve TBMM Başkanlığı'nın ortak tavrıyla, muhalefete gösterilmedi. Meclis'in yerel seçim nedeniyle çalışmalarına ara vermesi de önergelerin biran önce görüşülmesine engel oldu. Ardından ektidar partisinin önergesi içtüzüğe aykırı olduğu için TBMM Başkanlığı tarafından iade edildi. AK Parti ikinci önerge vermek zorunda kaldı. Süreç bu nedenle iki kez kesintiye uğradı. Muhalefet yayın istedi Meclis Televizyonu ile TRT arasındaki protokol, iki yıl önce yenilenerek, Genel Kurul çalışmalarının sadece salı-çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında canlı yayınlanması kararlaştırıldı. Anlaşma, 1 Ekim açılışı, 23 Nisan özel oturumu ve partilerin grup toplantılarının da canlı yayınlanmasını kapsıyor. Bu anlaşma, muhalefet tarafından sert dille eleştirilirken, gece geç saatlere kadar süren Genel Kurul çalışmalarının vatandaştan kaçırıldığı yorumu yapıldı. Muhalefet, yolsuzluk oturumunun da özellikle pazartesi gününe konduğunu ve tartışmaların izlenmesinin engellendiğini iddia etti. Muhalefet partileri, TBMM Başkanlığı'na başvurarak, görüşmelerin canlı yayınlanmasını istedi ama sonuç alamadı. 4 eski bakanla ilgili soruşturma görüşmeleri, bu nedenle sadece tbmm.gov.tr'deki internet yayınından izlenebilecek.