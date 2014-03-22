Yolsuzluk operasyonunu yapan polis şefi açığa alındı, silahına el kondu

Arzu Yıldız-Ankara

Yosuzluk ve rüşvet iddialarıyla başlatılan 17 operasyonuna imza atan isimlerden eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, Başbakan Tayyip Erdoğan'a dava açtıktan iki gün sonra açığa alındı. Saygılı'nın silah ve kimliğine de el kondu.

"İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü" olarak 17 Aralık operasyonunda önemli bir rol oynayan Yakub Saygılı Başbakan Erdoğan’nın miting meydanlarında ve katıldığı programlarda kendilerini hedef gösterdiğini, görev yapamaz hale getirdiğini ve hakaret ettiğini savunarak 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Operasyondan sonra görevden alınan polis müdürlerinden Yakub Saygılı geçici görevlendirme ile önce personel dairesi emrine, iki gün önce de asaleten Polis Okulu'na atanmıştı.

Saygılı’nın bu akşam (21 Mart 2014) kimlik ve silahlarına el konularak açığa alındığı öğrenildi. Saygılı’ya, açığa alma gerekçesinin henüz bildirilmediği öğrenildi.

17 Aralık operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler operasyonu yapan polis şeflerinin ifadesine henüz başvurmamıştı.