'Yolsuzluk operasyonunda en ciddi delil, MİT'in bakanlarla ilgili raporu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk iddiaları ile ilgili en ciddi delilin MİT’in uyarılarına rağmen, bakanların durumunun gözden geçirilmemesi olduğunu söyledi. MİT'in, 17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yolsuzluk, rüşvet ve kara para iddialarıyla başlatılan operasyondan 8 ay önce, 18 Nisan 2013’te hazırladığı üç sayfalık raporda, tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf (Reza Zarrab) ve bazı bakanlarla ilişkisi üzerinde durulduğu ortaya çıkmıştı. Raporun sonuç bölümünde "Bakanların Sarraf ile ilişkisi ortaya çıkarsa, bu durumun hükümet aleyhine kullanılabileceği" vurgulanıyordu.

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun üstünü örtmek için çabaladığını belirtti. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Başbakan Erdoğan kamu arazilerini ona buna peşkeş çekip, oğullarını palazlandırmıştır. Nüfuz ticareti yapmıştır."

"Başbakan Erdoğan kara paraya kılıf bulmuştur. Yaptığı bir açıklamada 'Kara para neye göre kara para. Para bankaya girip çıkıyorsa kara para diyemezsiniz' demiştir. Bir başbakanın kara para hakkındaki bu açıklamaları bariz son yılların en büyük suç üstüdür. Başbakan Erdoğan kara parayı kabul etmiş, bankalar kanalıyla toplandığını anlatmıştır."

"MİT’in uyarılarına rağmen, bakanların durumunu gözden geçirmemesi elimizdeki en ciddi delildir."

"Hükümet inancını, saygınlığını ve itibarını kaybetmiştir. Yamalar dikiş tutmamaktadır. Başbakan Erdoğan rüşveti gündemden çıkarmak için akla gelmeyecek bahaneler bulmaktadır."

"17 Aralık’tan beri uluslararası komplo ve suikastlarla kafasını yormaktadır. Ancak ayakkabı kutularından çıkan paralar üstüne hiç düşünmemiştir. Başbakan senin ayakkabı numaran kaçtır? Havuz problemlerine kafasına basmayan sayın Başbakan o milyar dolarlar kaç ayakkabı kutusuna, gemiciğe ya da villaya sığar?"

"Yolsuzluğu ört pas etmek için herkesi hayrete düşüren iddialar Başbakan’ın ağzından çıkmıştır. Zaman geçirmek için olmadık hayali düşmanlar çıkarmıştır. Rüşvetin üstüne giden savcıları başka yerlere atamıştır. Darbe girişimlerini soruşturan savcıları kahraman gibi görürken oklar kendisine dönünce hemen başka yerlere atamıştır."

'Başbakan, TIR'ın dahi kendi izni ile gitmesini istiyor'

Bahçeli, partisinin grup toplantısından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, gazetecilerin Askerlik Kanununda değişiklik öngören tasarıyı hatırlatarak, "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bundan nasıl etkilenir?" diye sorması üzerine, şunları söyledi:

"Teklifin ayrıntılarını bilmiyoruz ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı ve komutanlarının Yüce Divan'da yargılanması görüşü, geçmişten bu yana Milliyetçi Hareket Partisi 'nin üzerinde durduğu bir görüştür. Bu görüşü, bugün iktidar sahiplenmişse ve bu sahiplenme içerisinde nasıl bir uygulamayı düşünüyorsa Meclis'e geldiği zaman ayrıntılı bir şekilde inceleriz."

Bahçeli, "Soruşturma, Başbakanın iznine tabi kılınıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken de "Başbakan, TIR'ın dahi kendisinin izni ile gitmesini istiyor zaten" diye konuştu.