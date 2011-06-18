-YOLSUZLUK OPERASYONUNDA 28 ZANLI ADLİYEDE ADANA (A.A) - 18.06.2011 - Adana'da ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 25'i adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet MÜdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesinin geçmişe dönük ihalelerini incelemeye aldı. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesinde 2009 ve 2010 yıllarında yapılan ''mezarlık temizlik ve defin işleri'' ile ÇÜ Tıp Fakültesi'nin ''sağlık, destek ve genel temizlik hizmetlerinin yürütülmesi''ne ilişkin 2009 ve 2011 yılları arasındaki ihalelerde usulsüzlük olduğunu saptadı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Adana, Ankara, Samsun ve Mersin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda aralarında emekli bir albayında bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 senet fotokopisi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 7 senet ile farklı temizlik firmalarına ait 2 kaşe ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlıların, ihaleye giren rakip firmaları korkutmak amacıyla adam kaçırdıkları ve ihalelerden haksız kazanç elde edebilmek için rakip firmalara para verdikleri öne sürüldü. Sorgularının ardından 25 zanlı adliyeye sevk edilirken, 3 zanlı ise emniyetten serbest bırakıldı.