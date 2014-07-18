Yolsuzluk komisyonunun 'fezlekelerde yok' dediği 'dizi pusuluları' bulundu

Eski dört bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla kurulan Soruşturma Komisyonu’nun “fezlekelerde yer almadığı” için bütün dosyayı savcılığa iade etme gerekçesi olarak sunduğu “dizi pusulası” ortaya çıktı. TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekelerde yer alan dizi pusulasını CHP açıkladı. Fezlekede yer almadığı için savcılığa geri gönderme gerekçe gösterilen dizi pusulasında, soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan ifadeler, soruşturmayla ilgili bilge ve belgeler, tape kayıtları, fiziki takip tutanakları ile arama görüntülerine ilişkin DVD kayıtları tek tek klasörler halinde tasnif ediliyor. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, “Ben gördüğüme göre karar verdim. Polemik konusu yapmak istemiyorum” diye konuştu.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna adı karışan eski dört bakan hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu’nda başkanlık divanı oluşturulmasının hemen ardından belgelerin tasnif edildiği dizi pusulasının fezlekelerde olmadığı gerekçesiyle bütün dosyaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderilmesi tartışma yaratmıştı.

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, komisyon üyelerinin bilgisine açılmadan yapılan bu işlem muhalefetin fezlekelerin değiştirilebileceği yönündeki şüphelerini artırırken, CHP’li komisyon üyeleri “fezlekede olmadığı belirtilen dizi pusulasını” açıkladı.

Köylü: Gördüğüme göre karar verdim

Soruşturma Komisyonu’nun CHP, MHP ve HDP’li 6 üyesi, Komisyon Başkanı’nın yetkisiz olarak fezlekeleri iade etmesine ilişkin gelişmeyi görüşmek için komisyonu bugün saat 15.00’te olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

CHP’nin açıkladığı belgeler üzerine Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, “Polemik konusu yapmak istemiyorum. Gördüğüme göre karar verdim, gönderdim. Her gün bununla ilgili konuşmanın manası yok” diye konuştu. Köylü, komisyonun 6 üyesinin yaptığı olağanüstü çağrı hakkında da “O benim vereceğim bir karar; Bakacağım, toplayacağım demiyorum ama değerlendireceğim” açıklamasını yaptı.

AKP’nin yok dediği dizi pusulası

CHP’nin açıkladığı belgede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen 31 Aralık 2013 tarihli yazıda eski bakanlar hakkındaki suçlamalara yer verilerek Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili mevzuata atıf yapılıyor. Bakanlar hakkındaki işlemlerin TBMM İçtüzüğü’nde düzenlediği belirtilen yazıda,“Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 100 sayılı genelgesi uyarınca oluşturulan soruşturma evrakının onaylı bir sureti dizi pusulasına ekli olarak gönderilmiştir” ifadesi yer alıyor. Dizi pusulasında; 28 klasörden oluşan fezlekede bulunan belge, bilgi, ifade, tape kayıtları, fiziki takip tutanakları, arama görüntülerine ilişkin DVD kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilerek tasnif yapıldı. Pusulada, numaralandırılan klasörlerde hangi belge ve bilgilerin yer aldığı bilgisi ve söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer aldı.

Bütün belgeler tek tek tasniflenmiş

Dizi pusulasına göre 1 nolu klasörde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün soruşturma üst yazısı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün konuşla ilgili yazılarının kaç sayfa tuttuğuna ilişkin bilgiler yer aldı. Pusulada 2 ve 3 nolu klasörlerde aralarında Rıza Sarraf, Süleyman Aslan ve Barış Güler’ın da bulunduğu şüpheli ifade tunakları ile bilgi edinme tutanakları sıralandırılarak tutanakların kaç sayfadan oluştuğu bilgisi sunuldu. 4 ve 5 nolu klasörlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Bilirkişi raporu, bakanlığa ait soruşturma raporu, söz konusu soruşturma raporu hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere yer verildi.

Arama ve yakalama tutanakları

Dizi pusulasında yer alan 6 nolu klasörde; e-mail inceleme tutanakları, Barış Güler, Rıza Sarraf ve Süleyman Aslan’ın ikametlerinde yapılan arama, el koyma ve yakalama tutanakları, Sarraf’ın Halkbank’tan 40 milyon dolar kredi kullandığına ilişkin yazı ve ekler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Sarraf’ın istinai yoldan TC vatandaşlığına geçmeleri için girişimde bulunduğu İran uyruklu şahıslara ait vatandaşlık dosya ve ekleri yer aldı.

Arama videoları da dizinde

Arama video ve fotoğraf kayıtlarından oluşan 7 nolu klasörde Barış Güler’in ikamet aramasına ilişkin 6 adet, işyeri aramasına ilişkin 1 adet, Süleyman Aslan’ın ikamet aramasına ilişkin 7 adet, işyeri aramasına ilişkin 3 adet DVD bulunduğu bilgisi verildi. Diğer klasörlerde ise soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemelerine ilişkin tape kayıtları ile fiziki takip tutanakları yer aldı.