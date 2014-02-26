Yolsuzluk karşıtı gösterilere polis müdahalesi



Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde yolsuzluk karşıtı gösteriler düzenlendi. Polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle gösterilere biber gazı ve su sıkarak müdahale etti. "Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk" sloganları atan göstericilerin polise taş attıkları ve çöp konteynırlarını ateşe verdikleri görüldü.

Türkiye'de 17 Aralık operasyonuyla birlikte gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, Başbakan Tayyip Erdoğan'a da ulaşmış, Erdoğan ile oğlu Bilal arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydı yankı yaratmıştı.

Gelişmeler üzerine toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu, hükümetin meşruiyetinin kalmadığını duyurmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

'Montaj diyerek savuşturamaz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Başbakan Erdoğan, oğluyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesini 'montaj' diyerek savuşturacağını aklından çıkarmalı, hele hele 'Paralel saldırı var' diyerek yakayı kurtaracağını hiç düşünmemelidir" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan ise oğluyla yaptığı konuşmalara ait olduğu ileri sürülen kayıtlarla ilgili, kayıtların montaj olduğunu ve makamını hedef aldığını açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ses kaydına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, bazı gazete haberlerin bu konudaki yayınlarını suç ihbarı niteliğinde değerlendirdiğini açıkladı.