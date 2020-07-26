"Yolsuzluk istemiyoruz; İsrail'de hükûmet karşıtı protestolar beşinci haftasında

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İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını talep eden eylemler beşinci haftasına girdi. Protestocular haftalardır Netanyahu aleyhine açılan yolsuzluk davasını ve hükûmetin Koronavirüs salgınıyla mücadelede attığı adımları gündeme getiriyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede hükûmetin adımlarına tepki veren ve Netanyahu aleyhine açılan yolsuzluk davasını gündeme getiren protestocular istifa talep ediyor.

Beşinci haftasına giren eylemlerde Kudüs'ün merkezinde başbakanlık konutu çevresinde toplanan protestocular "Netanyahu istifa", "Yolsuzluk istemiyoruz" gibi sloganlar attı.

Öte yandan protestoların ülkede normalleşme süreciyle birlikte artmaya başlayan Koronavirüs vakalarını etkilemesinden de endişe duyuluyor.