Yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen İSPARK yöneticilerinden çalışanlarına: OHAL ilan ettik!

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. İSPARK'tan çalışanlarına "Kurumda olağanüstü hal ilan ettik. Maliye, MASAK, Sayıştay’ın gözü üzerimizde. Rabbim yardımcımız olsun’ mesajı atıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan haber şöyle:

İkinci Akbil “İSPARK’taki fiş vurgunu” skandalı kurumun üst düzey yöneticileri arasında panik yarattı. İSPARK’ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) ‘suiistimal yaptığı’ gerekçesiyle işten çıkarttığı 21 otopark görevlisinin arasında bulunan isimlerden bazılarının gazetemize konuşmasının ardından kurumda ‘olağanüstü hal ilan’ edildi. İSPARK’ın üst yönetimi yaptığı toplantıların ardından müdür ve şefler aracılığıyla sahadaki çalışanlara ‘kurumda olağanüstü hal ilan ettik. Maliye, MASAK, Sayıştay’ın gözü üzerimizde. 5 TL’lik usulsüz ücret tahsilatı bile iş akdi feshi ile sonuçlanacak. Rabbim yardımcımız olsun’ mesajı atıldı. Kurumda vurgunla ilgili konuşma yasağı da getirildiği de öğrenildi.

İBB iştiraki İSPARK’ta “otopark ücreti ödeyen yurttaşlara verilen fişlerin silinmesiyle” vurgun yapıldığı belirlenmişti. Mayıs ayında kurum içinde yürütülen gizli soruşturma kapsamında İSPARK haberlerimizin ardından “21 otopark görevlisinin iş akdinin feshedildiği” ve “dava açılacağı” açıklandı. Edinilen bilgiye göre mayıs ayındaki fesihlerin ardından haziran ayında da kurumda bazı üst düzey yöneticilerin görev yerleri değiştirildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre iş akitleri feshedilen otopark görevlileri yoğunlukla Avrupa yakasında görevliydi. Cumhuriyet’in skandalı kamuoyuna duyurmasının ardından işten çıkartılan 4 otopark görevlisiyle yaptığımız görüşmede; işten çıkarılan isimler vurgunun boyutlarının çok büyük olduğunu belirterek ‘esas vurgunu biz yapmadık. Bu vurgun bizi aşar’ diyerek üst yönetimi işaret etmişti. İşten çıkarılan isimler, ‘Cumhuriyet yolsuzluğu yazmasaydı vurgunun üzerini örteceklerdi’ demişti.

Haberlerimiz üzerine İSPARK’ta bölge müdürlerinin de katılımıyla toplantılar yapıldı. Kurumda yolsuzlukla ilgili kimsenin konuşmaması istenirken, müdür ve şefler aracılığıyla sahadaki görevlilere mesajlar atıldı. Bir mesajda aynen, ‘Arkadaşlar, Malum yaptığımız toplantıda şirketimizde olağanüstü hal ilan edildiğini ve denetimlerin artarak devam edeceğini belirtmiştim. Bu minvalde çıkan haberlerin de etkisiyle Maliye, Masak , Sayıştay gibi kurumların gözü üzerimizde olduğu aşikâr. Hal böyleyken alan sorumluları vasıtasıyla tüm personele bundan böyle, yapılacak 5 TL’lik usulsüz ücret tahsilatının bile iş akdinin feshi ile sonuçlanacağını bildirin. Herkes iyi niyetiyle çalışsın inşallah Rabbim yardımcımız olsun...’ denildi.

‘İSPARK bağımsız denetime tutulmalı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İSPARK’la ilgili verdiği önergelerle tanınan CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, dün gazetemizde manşetten ‘Bu vurgun bizi aşar’ başlığıyla yayımlanan işten atılan İSPARK işçilerinin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

Meseleye dışarıdan baktığınızda İSPARK’ın yolsuzluğu kabul ederken verdiği cevaplarla yaşananların arasında çok ciddi çelişkiler olduğunu görüyorsunuz. İSPARK’ta çalışıp herhangi bir yolsuzluğa bulaşmayan herkese saygımız var. Ancak en alttan en yukarıya kadar İSPARK’ın tamamı bağımsız bir denetime tutulmalı. Sorumluların hepsi yargı önüne çıkartılmalı. İstanbul halkının İBB iştiraki olması nedeniyle güvenerek ödediği otopark ücretlerini zimmetine geçirenler hakkındaki işlemler ivedi bir biçimde yapılmalı. Bu yaşananlardan sonra İSPARK Genel Müdürü derhal istifa etmelidir. Bu yolsuzluğun peşini bırakmayacağımızı başta İSPARK’ı yönetenler olmak üzere herkes bilmeli. Bu skandalın üstünü örtemeyecekler...