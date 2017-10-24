"Yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan kayyımlar, başka yerlere kaymakam olarak atandı!"

Milliyet yazarı Melih Aşık, HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp Meclis kürsüsünde "Güneydoğu’da yolsuzluk nedeniyle görevine son verilen kayyımların başka ilçelere yine kaymakam olarak atanıyor" dediğini aktardı.

Yiğitalp'e konuyla ilgili sorular yönelten Aşık, haklarında 'yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma' iddialarının ardından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Kayapınar Kayyımu Mustafa Kılıç'ın Mersin Yenişehir’e, Yenişehir Kayyımu Mehmet Özel'in de İstanbul Büyükçekmece’ye kaymakam olarak gönderildiği bilgisini aktardı.

Melih Aşık'ın "Kayyum iddiası!" başlığıyla (24 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Güneydoğu’da yolsuzluk nedeniyle görevine son verilen kayyum - kaymakamlar başka ilçelere yine kaymakam olarak atanıyormuş...

Bu iddiayı HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp Meclis kürsüsünde dile getirdi. Konuyu sorunca bize de dedi ki:

- Diyarbakır Kayapınar Kayyumu Mustafa Kılıç ve Yenişehir Kayyumu Mehmet Özel hakkında ‘Yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma” iddiaları vardı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturunca her iki ismin rüşvet ve yolsuzluk suçlarına bulaştıkları ortaya çıktı. Kayyum görevlerine hemen son verildi. Mustafa Kılıç Mersin Yenişehir’e, Mehmet Özel İstanbul Büyükçekmece’ye kaymakam olarak gönderildi.

- Görevden alınıp başka yerlere kaymakam tayin edilen diğer kayyumlar kimler?

- Eski Cizre, Muradiye, Bahçesaray, Çukurca, Şemdinli, Karakoçan kaymakamları.

- Sizce bu tayinlerin sebebi yolsuzluk yapmaları öyle mi?

- Bu kaymakamların soruşturma geçirdikten hemen sonra başka yerlere atanmaları her şeyi yeterince açıklamıyor mu?

İlginçtir... Yiğitalp Meclis’te konuştuktan sonra ne İçişleri Bakanlığı ne eleştiriye uğrayan yukarıdaki isimler arayıp bir açıklamada bulunmuş.

Eliaçık

Çağdaş fikirleriyle tanınan din adamı İhsan Eliaçık Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırıya uğradı. Polis saldırıyı sadece seyretti. Eliaçık saldırıyı belediye başkanının adamlarının düzenlediğini söyledi. Bugünlerde sahte dincilere karşı halkı uyaran insanlar sık sık saldırıya uğruyor. Eliaçık da şu sözleriyle dikkat çekmişti:

“Namaz, oruç, başörtüsü;

Üçünün de Kuran da cezası yok...

Ama öldürmenin, hırsızlığın, iftiranın var.”

Müftü

Ülkü Çetinkanat notunda muhtemel müftü nikahını anlatıyor:

“Müftünün salona gelmesinden önce ilahi ekibi tarafından okunacak Kuran-ı Kerim ile tüm misafirlerin başlarının örtülmesi sağlanacak, ardından büyük bir olasılıkla müftünün vaazı dinlenecek, nikâhın kıyılmasından sonra dua edilecek, Fatiha okunacak...

Müftü evlenen gençlere kafasına göre tavsiyelerde bulunacak!

Bu işin nikâhla sınırlı kalacağını, çocuk evliliklerini, kayıt dışı imâm nikahlarını, dolayısıyla veraset hukukunu etkilemeyeceğini sananlar da yanıldıklarını o zaman görecekler.”

Müftü nikâhının gelecekte ortaya çıkaracağı sorunları bugünden tahmin etmek mümkün değil. Bunların hayırlı sonuçlar olmayacağı çok açık.

Şehir

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı bir özeleştiri yaptı:

“... İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.” dedi...

Yerel seçimde CHP’nin İstanbul adayı olacağını açıklamış bulunan Akif Hamzaçebi bu pası ilk kullanan rakip oldu.. Şöyle dedi:

- Bunu söyledikten sonra İstanbul’u yönetmeye nasıl talip olacaklar...

AKP’li belediye başkanları bildiğiniz gibi.

Hepsinin yolsuzluk kamburu var.

Birisi de kalkıp “Beni halk getirdi ancak halk götürür” diyemedi...

G.E

Royal

Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden Royal Caribbean International, Türkiye’yi rotasından çıkardığını açıkladı. Kruvaziyer adı verilen büyük gemiler artık İstanbul’a zaten gelmiyor. Bu gemiler Kuşadası’na uğruyordu. Oraya da gelmeyecek...

İzlenen dış politika Kuşadası esnafına böyle yansıyacak...

Kerkük

CNN Türk yayınına katılan BBP Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin Kerkük’e müdahalesi için ‘gerektiği kadar’ Alperen gönderebileceklerini söyledi. Ve şöyle devam etti:

- Sadece Musul ve Kerkük değil, Halep, Batı Trakya, Kırım da alınmalı.

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Yunanistan’ın son 13 yılda işgal ettiği bize ait 18 adayı kim ne zaman geri alacak?

Bizimse cevabını merak ettiğimiz tek soru bu...