'Yolsuzluk iddialarıyla ilgim yok suç duyurusunda bulunacağım'

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kayınpederi Ali Yüksel ile Başbakan danışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesinin “Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptık, 112 Acil İstasyonları kuracağız” diyerek müteahhitleri dolandırdığı iddiası üzerine yaptığı basın açıklamasında, şahsının iddia edilen olayla en ufak bir ilgisi bulunmadığını, söz konusu iddiaları da onaylamadığını bildirdi.

Kılıç, açıklamasında şunları vurguladı: “İddia, itham ve iftira konusu olayın hiçbir yerinde olmadığım gibi, iddia konusu ithamları onaylamam da mümkün değil. Sağlık bakanlığı ile söz konusu firmalar arasında geçen olaylarla hiçbir ilgim yok. İsmimin kullanılarak ticari çıkar sağlandığı iddiası yönünden, kimsenin yanında veya arkasında olmam söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti ve hukuku ihlal eden, hak kaybına neden olan kim olursa olsun elbette ki adalet huzurunda bunun bedelini ödeyecektir. Olayın herhangi bir mağduru varsa hakkın tesisi için adli mercilere müracaat etmesi gerekir. Bu iddiaya konu tüm kişiler hakkında şahsım tarafından ayrıca suç duyurusunda bulunulacak. Hal böyle iken bazı basın yayın organlarının ismimi istismar edilen kişi olarak zikretmesi ve fotoğrafıma yer vermesine rağmen bilgime ve görüşüme başvurmaması, gazetecilik ilkelerinin açıkça ihlali anlamına geliyor.”