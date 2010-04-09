Yolsuzluk iddialarının yeni adresi AKP'li Elazığ belediyesi oldu

T24- Adana belediyesinde MHP'li Başkanı Aytaç Durak'ın görevden alınmasıyna neden olan yolsuzluk iddialarının bir yenisi bu kez Elazığ belediyesi'nden geldi. Suçlamaların hedefindeki isim, AKP'li Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu. Onu suçlayanlar da AKP'den. İki belediye meclis üyesinin hazırladığı dentim raporundaki çarpcı iddialarına Ankara'nın nasıl tekpki vereceği bekleniyor.

Elazığ Belediyesi'ndeki rapor depremi, Ankara'yı da hareketlendirdi. Çünkü raporu hazırlayan Belediye Denetim Komisyonu'nun üyeleri AK Partili Murat Ünal ve Mehmet Tügen. Onların "yolsuzlukla" suçladıkları kişi de aynı partiden. AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu.Elazı'daki Belediye Meclis Denetim Komisyon Raporu 2009'da hazırlandı. Raporda ciddi suçlamalar iddialar var. Örneğin, "belediyeye gelen 3 milyon euroluk AB fonu nasıl buharlaştı?" diye soruluyor.Borç batağındaki belediyenin kiralanan araçlar için, "Niye yıllık 250 bin liranin üzerinde paralar harcandığı" sorgulanıyor.Diğer başlıklar da önemli. Bazı firmalara imtiyaz tanınıp ihalelerde usulsüzlük yapıldığı için belediyenin zarara uğratıldığı anlatılmış.Rapora göre; örneğin aynı şahsa ait iki firmaya ihale verilmiş. Bilbordları kimin nasıl işlettiği de belli değil. AK Partili Murat Ünal, bu çarpıcı iddialar için "Belgelere dayanıyor. Görmezden gelemezdik" diyor.Denetim raporu, MHP'nin eline geçince, yolsuzluk iddiaları savcılığa taşındı. Bu raporun bir örneği de İçişleri Bakanlığı'nda. CHP, Meclis'e soru önergesi verdi.Rapor AK Parti Genel Merkezi'ne de gönderildi. Ankara inceliyor...Suçlanan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu ise, Akşam gazetesine göre raporun hazırlanmasına bir anlam veremiyor.Çünkü Selmanoğlu'na göre, "yazılan bilgiler eksik ve yanlış."