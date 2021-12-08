Yolsuzluk iddiaları Kızılay Zonguldak’ta başkanı koltuğundan etti: Çocuklarının şirketine kurumun binasını tahsis etti

Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı, eski cami imamı Aydın Ergenç ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmediği, haklarındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle görevden alındıkları belirtildi. Görevden alınan Ergenç'in kızı ve oğluna ait olan şirketlere kurumun binasını tahsis ettiği iddia edildi.

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Kızılay’ın Zonguldak şubesindeki iddialarının ardından Genel Merkezden kente gönderilen müfettişin, tüm yardım dosyaları ve para transferi hareketlerine el koyduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde apar topar istifa eden Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Bu kutsal görevi bizden daha iyi yapacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına görevimizden ayrılma kararı aldık" şeklinde açıklama yapmıştı. Ancak başkanın istifa etmediği görevden alındığı öne sürüldü.

Buna göre Ergenç’in istifa etmediğini, görevden alındığını öğrenen yönetim kurulu üyeleri, müfettişin yönetim kurulu üyelerinden yazılı istifalarını istediğini, etmedikleri takdirde görevden alınacaklarını tebliğ ettiğini söyledi. Müfettiş hafta başında tüm yönetimi görevden aldı.

GazeteduvaR’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, Yaklaşık bir haftadır Zonguldak Kızılay şubesinde dosyaları, hesap hareketlerini inceleyen müfettiş, özellikle dağıtımda yapılan yolsuzlukları mercek altına aldı. Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken gıda ve giyim eşyalarında yaşanan usulsüzlükler belirlendi. Görevden alınan Kızılay eski Başkanı Aydın Ergenç'in kızı ve oğlunun üzerine ait olan şirketlere kurumun binasını tahsis ettiği, kuruma yapılan gıda alımlarında sürekli aynı kişilerden ve fahiş fiyata alım yapılarak kurumun zarara uğratıldığı da iddialar arasında.

AKP Vekil: İddialar Doğruysa Yakıştıramam

AKParti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, "İddialar doğru ise yakıştıramam ve üzülürüm. Ama işin içini bilmiyorum. Kızılay'ı siyasetin içine sokmayız. Eğer yanlışlık varsa yakıştıramam, gereği yapılır. Değişiklik olacaksa olur. Müfettişler en iyisini bilir" dedi.

Görevden alındığını dün öğle saatlerinde öğrendiğini söyleyen yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Deva Partisi İl Başkanı olan Fatih Keleş, görevden alınma şeklinin çok yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Görevden alındığıma dair yazı yetkili arkadaş tarafından tarafıma getirildi. İstifa etmeyenler görevden alındı. Görevden alırken bir sebep göstermeleri gerekiyorken, şık ve etik olmayan bir şekilde görevden alındığımız tebliğ edildi. Neden görevden alındığımızı bilmiyorum. Yönetim kurulu üyelerine bir açıklama yapma zorunluluğu bence vardır. Sonuçta bu kuruma hizmet etmiş insanları bu kadar değersiz bir şekilde yazı ile görevden aldılar. Kimseye peşkeş çekmedim. Kimse bu şekilde, bu durumu hak etmiyor, en acı kısmı da odur."