Yolsuzluk haberlerine ceza mı geliyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) tarihi yolsuzluk soruşturmasının gizliliğini ihlal edecek yayınlarla ilgili önlem alınmasını istemesinin ardından RTÜK harekete geçti. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz gerekçesiyle 8 televizyon kanalına ceza gelebilr.

Fırat Kozok'un Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Üst Kurul, 8 televizyon kanalı hakkında “Yayınlar, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettikleri gerekçesiyle rapor hazırladı. Raporlar bugünkü Üst Kurul toplantısında gündeme gelecek.

Başsavcılığın yolsuzluk soruşturmasının hemen ardından iki kuruma gönderdiği yazılarda yazılı ve görsel medya ile internet sitelerinde soruşturmaların gizliliğini ihlal edecek veya kişileri suçlu gösterecek mahiyetteki yayınlara dikkat çekilerek, gerekli önlemlerin alınması istenmişti. Savcılığın bu talebi, RTÜK tarafından televizyon kuruluşlarına da iletilmişti.

Bu talebe tepki gösteren Üst Kurul’un üç üyesi Süleyman Demirkan, Ali Öztunç ve Esat Çıplak yaptıkları ortak açıklamayla, “Üst Kurul üyeleri görevlerini yerine getirirken hiçbir makam ve merciden talimat almaz. Başsavcılığın basın bildirisine konu yazısında yapılan tespitler yetki tecavüzü niteliğindedir” demişlerdi. RTÜK’ün anayasa ve yasalar tarafından kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getiren ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün teminatı olan anayasal bir kuruluş olduğuna dikkat çeken üyeler, “Başsavcılığın bu kararı idari nitelikte olup mahkemelerce verilmiş herhangi bir yayın yasağını içermemektedir. Dolayısıyla yayın yasağı olmadan bu şekilde RTÜK’e bir talimat göndermenin yerinde olmadığı kanısındayız” demişti.

8 kanala ceza geliyor

Ancak muhalefet kontenjanından seçilen üyelerin itirazları RTÜK’ün harekete geçmesini engelleyemedi. RTÜK, Halk TV’nin yanı sıra Fethullah Gülen cemaatine yakınlıklarıyla bilinen Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Bugün TV, Kanaltürk TV ile Fox TV, Kanal D ve Cem TV hakkında da raporlar hazırladı.