DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, "Yolsuzluk göstergelerinde durum 2003’ten bile beter" değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ölçülen Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin 2003'ten bu yana Türkiye'nin puanı ve sıralamasının istikrarlı bir şekilde dramatik düşüş yaşadığını kaydeden Çanakcı, "Gelinen noktada görünen açıktır: Mevcut iktidarın ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi bir gündemi yoktur" dedi.

İktidarın “3Y (Yasaklar, Yoksulluk, Yolsuzluk) ile mücadele” iddiasını hatırlatan Çanakcı, "Aradan geçen 18 senede başlangıç noktasından geriye gidilmesi üzücü ve düşündürücüdür" dedi.

DEVA partili Çanakcı'nın açıklaması şöyle:

Bugün 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü. Yolsuzluk ve israf, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, maalesef ülkemizin de gündeminden düşmeyen temel sorunlarından birisi. Çünkü bu konu ekonomiyi, sosyal hayatı ve refahı doğrudan olumsuz şekilde etkiliyor. “3Y (Yasaklar, Yoksulluk, Yolsuzluk) ile mücadele” diyerek iktidara gelinen süreçte aradan geçen 18 senede başlangıç noktasından geriye gidilmesi üzücü ve düşündürücüdür.

"Kamu kaynaklarının çarçur edilmesi yarınlarımızı tehdit ediyor"

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ölçülen Yolsuzluk Algı Endeksi’nin verilerine bakalım. 2003 yılında 133 ülke arasında 77. sırada yer alan Türkiye; zaman içinde yapılan yasal, idari ve yapısal düzenlemeler sayesinde 50. sıraya kadar yükselmişti. Ne var ki, özellikle 2013’ten beri ülkemizin puanı ve sıralaması istikrarlı bir şekilde dramatik düşüş yaşamaktadır. 2019 yılında, ülkemiz 180 ülke arasında 91. sıraya gerilemiştir. Şeffaflaşma ve usulsüzlüklerin azaltılması yönündeki çalışmaların kazandırdıkları, geçtiğimiz yıllarda birer birer eritilmiştir. Zaten oldukça kısıtlı olan kamu kaynaklarının, bir de yolsuzluk ve israf ile çarçur edilmesi, halkımızın ekonomik ve sosyal geleceğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

İktidarın gündeminde yolsuzlukla mücadele yok

Gelinen noktada görünen açıktır: Mevcut iktidarın ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi bir gündemi yoktur. Partimiz; yolsuzluk ve israf sorununun da ‘DEVA’sı olmak için hazırdır. 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü kutlu olsun.