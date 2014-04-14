Yolsuzluk eylemine, 'hükümeti aşağılama' gerekçesiyle soruşturma açıldı

Antalya'da, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdiği eyleme katılanlar hakkında savcılık “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılamak” suçundan soruşturma başlattı.

Emre Baylan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube Başkanı Nusret Gürgöz, haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından ifadeye çağrılan isimlerin ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Antalya'da demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerin bir araya geldiği, 26 Aralık eylemine katılımın yoğun olduğunu belirten avukat Gürgöz, "Eylem nedeniyle ifadeye çağrılan 4 üniversite öğrencisi müvekkilimin sorgusuna ben katıldım. Şu an kaç kişi ifadeye çağrıldı bilemiyoruz. Fakat öğrenebildiğimiz kadarıyla kitle içinden üniversite öğrencilerine yönelik bir seçme uygulanmış" dedi.

'Başbakan ve hükümet aleyhine slogan attın mı?’

Polis sorgusunda üzerinde Eskişehir'de Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın da fotoğrafının da bulunduğu dövizlerin, 'Yolsuzluk Yolunuz, İstifa Sonunuz Olacak' şeklinde yazılı pankartların ve atılan sloganların sorulduğunu aktaran Nusret Gürgöz, "Tabi bir de soruşturmaya temel oluşturan 'Başbakan ve hükümet aleyhine slogan attın mı?' sorusu vardı" diye konuştu.

ÇHD Antalya Şube Başkanı Gürgöz, savcılığın soruşturmayı Türk Ceza Kanunu'nun 'Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu düzenleyen 301'inci maddesi uyarınca başlattığını söyledi.

Soruşturmaya konu eylemin Anayasal hak çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Nusret Gürgöz, "Antalya'da son 2 yıldır farklı bir uygulamayla karşı karşıyayız. Daha önce savcılar tarafından soruşturma konusu edilmeyen basın açıklamaları, demokratik hak arama eylemleri artık neredeyse istisnasız soruşturmalara konu ediliyor" diye konuştu.