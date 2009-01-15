Yolsuzluk devlet hastanelerine sıçradı

Ankara'da hastanelerde yapılan denetimlerde 1 milyon Türk Lirası'nın üzerinde yolsuzluk tespit edildi.



Ankara'da yapılan denetimlerde devleti suistimal edenlerin sadece özel hastaneler olmadığı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) listesinde devlet hastaneleri de var. SGK bir özel hastane için ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nu üzen, başkanın suistimal dediği 1 milyon Türk Lirası'nın üzerindeki yolsuzluk.



Üstelik kurumu yani devleti zarara uğratan sadece özel hastaneler değil, devletin kendi hastaneleri bile devleti suistimal ediyor.



Açıklamayı ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yapmıştı.



Çelik, "Bir kaç ay önce sağlıkta harcamaları kısmak istiyoruz, bunun da yolu hastanelerin yaptığı usülsüz harcamaların üzerine gitmek" demişti.



Çelik dediğini yaptı, müfettişler harekete geçti...



Ankara'daki denetim bitti; 1 milyon 188 bin 161 Türk Lirası'nın çöpe atıldığı ortaya çıktı.



Bu durumdan hem özel hastaneler hem de devletin kendi hastaneleri sorumlu.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, hastanelerin devletin parasını nasıl kötüye kullandığına ilişkin olarak, teftiş raporlarından alıntı yaptı: "Ölmüş kişiyle fatura düzenlenmesi, mükerrer kayıtlar, 34 adet faturalanması gereken bir ilacın 54 bin adet faturalanması gibi bu ve benzeri konularda suistimallerin çok yaygın olduğunu gördük."



Sosyal Güvenlik Kurumu tüm bu incelemeler sonucunda Ankara'da bir özel hastane hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.



Sosyal Güvenlik Kurumu harcamaları daha etkin denetlemek için nisan ayı başında yeni bir elektronik sistemi de devreye sokacak.



