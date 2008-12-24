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Yolsuzluk çalışmasına ödül

2008 TÜBİTAK ödülleri dağıtıldı. Prof. Mehmet Baç, yolsuzluğu önleyecek çalışmasıyla ödül aldı.

24 Aralık 2008 02:00

2008 TÜBİTAK ödülleri dağıtıldı. Prof. Mehmet Baç, yolsuzluğu önleyecek çalışmasıyla ödül aldı.

Türk bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuşmasında, bilim alanındaki gelişmelerde noksanlığın sistemin koordineli çalışmamasından kaynaklandığını, kurumların bir araya gelerek sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Gül, çeşitli şeylerden tasarruf edilebileceğini ancak bilim araştırma alanında kesinti yapılırsa yeniden başlamanın zor olacağını belirtti ve bilim adamlarının isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

TÜBİTAK Başkanı Nükhet Yetiş ise Atatürk'ün bilime verdiği önemden bahsederek, Abdullah Gül'ün de "Atatürk'ten sonra bilim ve teknolojiye en çok önem veren Cumhurbaşkanı" olduğunu söyledi.

Yolsuzluk araştırması

Sosyal Bilimler alanında ödülü "Mikroekonomi alanında kurumlarda yolsuzluk ve rüşvet gibi yetkilerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik denetim, ödül ve ceza sistemi tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" ile Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baç aldı. Ayrıca Temel Bilimler alanında ve teşvik ödülleri de dağıtıldı.

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