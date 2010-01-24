Yollara 24 milyar TL harcadık

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2003 yılından bu yana sadece bölünmüş yollara 24 milyar lira para harcandığını belirterek, ''(24 milyar liraya ne yapılır?) derseniz, Estonya gibi bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek bir bütçeden bahsediyoruz'' dedi.





Yıldırım, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Mekece-Adapazarı Bölünmüş Devlet Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, burasının sadece bir bölünmüş yol değil, tarihe yüzyıllar boyunca tanıklık yapmış, İpek Yolu üzerinde kervansarayların bulunduğu bir güzergah olduğunu kaydetti.



Bu güzergahın, ülke nüfusunun yüzde 65'ini barındıran, ticaretin, üretimin merkezi olmuş İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kütahya gibi illeri birbirine bağlayan, ülkenin hayat damarlarından biri niteliğinde bir yol olduğunu ifade eden Yıldırım, bu yoldan Eskişehir'den Bursa'ya, Ankara'ya, İstanbul'dan Antalya'ya, kısacası doğuyla batı, kuzeyle güney arasında 18 ile doğrudan ulaşımın sağlandığını söyledi Yıldırım, 134 kilometre uzunluğundaki yolun yapımına 2003'te başlandığını ve tüneller ve viyadükler açılarak, yamaçlar ve dağların geçildiğini anlattı.





''Yolları yaptık, böldük, milleti-memleketi birleştirdik''



2003 yılından bu yana bölünmüş yollarla ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yıldırım, yolun ve suyun medeniyet olduğunu söylediklerini, yolları yapmaya, hizmetleri aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini ve edeceklerini dile getirdi.Yıldırım, şunları kaydetti:



''2003'ten bu tarafa sadece bölünmüş yollara 24 milyar lira para harcadık. (24 milyar liraya ne yapılır?) derseniz, Estonya gibi bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek bir bütçeden bahsediyoruz. İnsanımız buna layıktır. Bu yolları yaptık, böldük, memleketi, milleti birleştirdik, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanımızı birbirine kavuşturduk. İşte hizmet bu. Yolun bir yıllık getirisi 115 milyon lira. 1 milyar para harcadık. Demek ki artık bu yol, 5-6 yıl içerisinde kendini amorti edecek. Böyle de bir özelliği var. Bölünmüş yollarla yaptığımız çalışmalarla 1 yılda yakıt ve zaman tasarrufundan kazancımız 4 milyar lira. Bütün harcadığımız 24 milyar lirayı 4'e böldüğümüzde, yaptığımız bu yatırım, sadece zaman ve yakıt tasarrufuyla 6 yılda geri dönüyor, ekonomiye ve çevreye olan olumlu katkısı da cabası.''





Hızlı tren ağının kavşak noktası



Yıldırım, açılışı yapılan Bozüyük-Mekece-Adapazarı Bölünmüş Devlet Yolu güzergahının, karayollarının olduğu gibi hızlı trenin de kavşak noktası haline geldiğini bildirdi. Faaliyetine devam eden Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Treni'nin, Eskişehir-İstanbul arası güzergahının Bilecik rampalarından Sakarya'ya, oradan da İstanbul'a uzanacağını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Burada bir hızlı tren güzergahı da Bursa'dan Ankara'ya, İstanbul'a bağlanacak. Bunun da temelini bu sene atacağız inşallah. Böylece Bursa Eskişehir'e, Eskişehir Ankara'ya, Eskişehir İstanbul'a, Kütahya Eskişehir'e, Ankara'ya ve İstanbul'a daha da yakınlaşacak, milletimiz birbiriyle kaynaşacak, ticaret yapacak, alışveriş yapacak, milli birlik ve beraberliğimiz de böylece daha pekişecek.''



