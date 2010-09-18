-YOLLAR KAN GÖLÜ ÇANAKKALE (A.A) - 18.09.2010 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Biga'dan Çan'a giden Yıldıray Topal (21) yönetimindeki 17 T 7003 plakalı taksi, karşı yönden gelen Erkan Ercan'ın (27) kullandığı 10 J 23009 plakalı kamyonetle Kapanbelen köyü yakınlarında çarpıştı. Taksi sürücüsü Topal ile takside bulunan Ali Çınar ve Yahya Topal (49) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücü Ercan ve yanında bulunan İbrahim Ercan (61), Emine Ercan (56) ve Fatih Aygün (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.