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Ekonomi

'Yoldaş Bush benden de solcu'

Venezuela'nın sosyalist başkanı Chavez krize karşı devletçiliğe başvuran Bush’a "Yoldaş Bush şimdi benden de solcu” dedi.

17 Ekim 2008 03:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kriz nedeniyle bankaları devletleştiren ABD Başkanı George Bush’a “yoldaş” diyerek, “Bush, şimdi benden de solcu” dedi

Her fırsatta kapitalizmin şer, Küba’nın eski lideri Fidel Castro’nun da akıl hocası olduğunu ifade eden Chavez, sağcı Amerikalıların kendi ülkesindeki millileştirmelere yönelttiği eleştirilere karşın, Bush’un, federal hükümetin Amerikan bankalarına eşitlik gözetmesi planıyla alay etti. Chavez, “Yoldaş Bush, özel bankaların hisselerini alacağını ilan etti” dedi.

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