Yoldan geçenlere cinsel organını gösteren zanlı "para cezası" verilmesini istedi, hakim "birinin sana dur demesi lazım" dedi!

Kayseri'de evinin balkonunda oturan S.Y.'ye (28), yoldan geçerken öpücük atıp cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.E. (45), 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası para cezası isteyen sanığa, mahkeme hakimi Birol Küçük, "Cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım" cevabını verdi.

10 Mart tarihinde merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, balkonda oturan S.Y., Y.E.’nin tacizine uğradı.



Y.E.’nin önce, S.Y.'ye "çok güzelsin" diyerek öpücük attığı, S.Y.’nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

"Bu kadını kesinlikle görmedim"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, "Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, "Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, ‘Sen çok güzelsin’ dedi. ‘Defol git’ dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Para cezası verseniz olmaz mı?"

Mahkeme hakimi sanık Y.E.’yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi.

Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimi Birol Küçük’e, “Para cezası verseniz olmuyor mu?” dedi. Hakim Küçük ise, “Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım” cevabını verdi. (DHA)