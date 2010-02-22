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Yoldan geçene de ‘Balyoz’ sorgusu

22 Şubat 2010 02:00

T24 - “Balyoz” darbe planı için operasyon emrini veren İstanbul Cumhriyet Başsavcılığı’nın bulunduğu Beşiktaş’ta bazı işyeri ve evlerde de arama yapıldı. Polis ekipleri, yoldan geçenlere de kimlik kontrolü yaptı.


''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin aramaların yapılması talimatını veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki yerleşkesinin çevresinde Çırağan Caddesi üzerinde bulunan bazı işyerleri ve evlerde ''Yunus'' timleri tarafından arama yapıldı.

Arama çerçevesinde, işyerleri ve evlerde bulunan bazı şüphelilerin de kimlik bilgileri kontrol edildi.

Ayrıca polis ekipleri, cadde üzerinden geçen bazı şüpheli araçları da durdurarak, içerisinde arama yaptı.

Araç içerisindeki bazı kişilerin de kimlik bilgilerine başvuruldu.

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