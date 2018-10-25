Yoldan geçen köpeğe saldıran köpeği bıçakladı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, zincirini kopartıp, sahibinin gezdirdiği \'Bulldog\' cinsi köpeğe saldıran \'Presa Canario\' cinsi köpeğe, çevre sakinleri müdahale etti. Bu sırada bir kişi, saldırgan köpeği bıçakladı. Yaralı köpek, tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman inşaatının yanında bağlı olan \'Presa Canario\' cinsi köpek, zincirini kopartıp, sahibinin gezdirdiği \'Bulldog\' cinsi köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi olan kadının çığlıklarını duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, ellerinde sopalarla hayvanları ayırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca içlerinden birisi, Presa Canario cinsi köpeği sırt bölgesinden bıçakladı. Yaralanan köpek, inşaatta bağlı olduğu yere giderken, diğer köpek ise sahibine teslim edildi. Yaralı köpek, daha sonra mahalleli tarafından araçla veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin yarasının ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili tutanak tutan polis, köpeği yaralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



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