-YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL POLİSLERE ÇARPTI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EZ 849 plakalı otomobil, Eskişehir yolu Ümitköy Köprüsü altında kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra burada uygulama yapan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibinin aracına ve 06 TZF 88 plakalı otomobildekileri sorgulayan polis memurları Hilmi Özden ile Bülent Onay'a çarptı. Araç, 06 TZF 88 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi. Polis memurları Özden ile Onay olay yerinde şehit oldu. Otomobillerde bulunan Onur Yıldırım, Seda Aktaş ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ankara Numune Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Onur Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, olay yerine gelerek bilgi aldı. Çatalkaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, iki memurun bir otomobili durdurup sorgulama yaptıkları sırada başka bir otomobilin gelerek onlara çarptığını ve arkadaşlarının olay yerinde şehit olduğunu söyledi. Bu arada, kaza yerine gelen polisler, arkadaşlarının öldüğünü görünce göz yaşlarını tutamadı. Özden ve Onay'ın cesedi, arkadaşlarının yardımıyla tabutlara konularak kaldırıldı.