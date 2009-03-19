Yoldaki araçlar bile satıldı

ÖTV indiriminin ardından otomobil satışlarında adeta patlama yaşanırken, özellikle yurt dışından gelen araçların henüz yoldayken satıldığı bildirildi.



Opel ve Chevrolet'nin Bursa'daki bayisi Neskar'ın satış müdürü Mehmet Araz, kriz söylentisi başladığı andan itibaren satışlarının ayda ortalama 25'e kadar düştüğünü söyledi.



ÖTV'de indirime gidilmesinin ardından satışlarda adeta patlama yaşandığını ifade eden Araz, günlük satış ortalamalarının 23-24'e kadar çıktığını anlattı. Bir ayda sattıkları otomobili bir günde ellerinden çıkarmaya başladıklarını dile getiren Araz, şunları kaydetti:



"İthal araç satan firmalar hazırlıksız yakalandı. Yurt dışına 'hemen üretin, gönderin' demek zor oluyor. Özellikle bazı modeller elimizde kalmadı. 2 ve 2,5 ay sonrasına gün veriyoruz. Stoktaki otomobillerin bazı modelleri tükendi. Yurt dışından istediğimiz otomobiller bile henüz yoldayken satıldı. Özellikle 1600 cc'lik araçların satışlarında önemli canlanma yaşandı. Talepten memnunuz."



ÖTV indirimi yastık altı paraları bile çıkardı



Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilileri ise ÖTV indiriminden sonra showroom ve satış trafiğinin inanılmaz arttığını belirterek, talebin bu şekilde sürmesi durumunda eldeki otomobillerin ay sonuna kadar tükeneceğini bildirdi.



Bayilerden gelen bilgilere göre, yapılan alışverişlerin önemli bölümünün peşin olduğunu vurgulayan yetkililer, "Şu ana kadar en yüksek kredi başvurusunun 10 bin TL olduğunu öğrendik. ÖTV, yastık altı paraları bile çıkardı. Bazı modellere olan talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yerine koymak için de vakit gerekiyor. Bunun için de ileri tarihe gün veriliyor" bilgisini verdi.



Yetkililer, sektörün şimdilik çok iyi gittiğini, ancak daha uzun dönemli kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



150 bin adetlik stok eriyebilir



Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Toyotasa Pazarlama A.Ş Genel Müdürü İbrahim Orhon da, ÖTV indirimi başladıktan sonra firmaların web siteleri ve showroomlarına adeta akın olduğunu bildirdi.



Toyota'nın web sitesine ilk gün 160 bin kişinin girdiğine işaret eden Orhan, şunları kaydetti:



"Bu rakam normalin yaklaşık 5 katı. Showroom ziyaretlerinde de 5 katlık artış oldu. Bunlar satış büyüklüğünü ortaya koyuyor. Şimdilik iyi ama 1-2 hafta sonra nasıl olur bilinmez. Bazı modellerin satışında talebin fazla olması nedeniyle sıkıntı yaşanabiliyor. Ancak tüketiciler zamanla farklı modellere yönelebilecek. Vatandaş, bulamadığını başka modelde giderecek. İlk haftadaki talep devam ederse ülkedeki yaklaşık 150 bin adetlik stok eriyebilir. Bu, yurt dışındaki ekonomik gelişmelerle de ilgili."

