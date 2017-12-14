Yolda yürüyen kadının yüzüne kimyasal madde döken saldırgan, eski sevgili çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.\'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan saldırgan eski erkek arkadaşı 41 yaşındaki Faruk Karataş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Faruk K., ifadesinde başka erkeklerle konuşurken gördüğü için kıskandığı Rukiye K.\'nin yüzüne tuz ruhu attığını söyledi. Saldırı öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kamelarına yansıyan şüphelinin, olayın ardından genç kadını hastanede iki kez ziyaret ettiği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.\'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rukiye K.\'nin yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Sol gözünde görme kaybı riski bulunan Rukiye K.\'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

\'KADIN OLARAK SOKAĞA ÇIKAMAYACAK MIYIZ?\'

Mersin\'in Mut ilçesinde oturan ailesine ve Tekirdağ\'da üniversitede okuyan kız kardeşine aldığı asgari ücretle yardım etmeye çalıştığını belirten Rukiye K., saldırıya tepki göstererek, \'\'Kadın olarak sokağa çıkamayacak mıyız\'\' dedi. Kendisine saldıranın ayağının aksadığını ve tanımadığını belirten Rukiye K., polise verdiği ifadesinde, \"Kim olduğunu bilmiyorum. Yüzü atkıyla kapalıydı. Gözleri zor görünüyordu. Karşı kaldırımdan, benim bulunduğum kaldırıma geçip, arkamdan gelip, elindeki bardakta bulunan sıvıyı yüzüme attı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum\" diye konuştu.

POLİS, BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇİZİP İZ SÜRDÜ

Konya Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından özel bir ekip kurdu. Saldırının gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizen polis, saldırganın kaçabileceği güzergâhlardaki sokakları tek tek inceleme altına aldı. Bölgedeki ev ve iş yerlerindeki kişilerle tek tek görüşen polis, çevredeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını da saniye saniye izledi. Görüntülerden birinde bir kişinin elinde bardakla aksayarak yürüdüğü, bir başka görüntüde ise aynı kişinin elinde bardak olmadan hızlıca koşarak kaçtığı belirlendi. Kaçan kişinin eşkâli üzerinde yoğunlaşan polis, tekrar mahalle sakinleriyle bire bir görüştü. Görüşmelerde, eşkâle uyan kişinin aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan bekâr Faruk K. olduğu saptandı.

KIYAFETLERİNİ YAKMIŞ

Cinayet Büro ekipleri, dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla Faruk K.\'yi evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olay günü giydiği kıyafetlere rastlanmadı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, olay günü giydiği kıyafetleri ise merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'ndeki bir çöplükte yaktığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Emniyete götürülen Faruk K. sorguda, Rukiye K.\'nin eski sevgilisi olduğunu ve kıskançlık krizi sonucu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Faruk K., \'\'Rukiye K. ile bir süredir birlikteydik. Yaklaşık 1 ay önce beni terk etti. Ben de Rukiye\'nin her adımını takip ettim. Dükkânlarda filan erkeklerle konuşurken kıskanıyordum. Başkasıyla nasıl konuşur diye ona zarar vermek istedim\'\' dedi.

TUZ RUHU ATMIŞ

Rukiye K.\'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu (Hidroklorik asit) olduğunu belirten Faruk K., \'\'Bardağa koyduğum tuz ruhuyla yurda yakın bir noktada yarım saat bekledim. Güvenlik kameralarında tanınmamak için topal numarası yaptım. Yüzümü de atkıyla sardım. O kaldırımdayken ben de karşı kaldırımdan gelip, tuz ruhunu yüzüne attım\" diye konuştu.

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞ

İfade verirken ağlayan ve halen Rukiye K.\'yi sevdiğini söyleyen Faruk K.\'nin, olaydan sonra Rukiye K.\'yi hastanede iki kez ziyaret ettiği ve doktorlardan da sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Rukiye K. ise polise, saldırgan Faruk K., bir süre birlikte olduklarını ancak ayrıldıklarını söyledi.

Şüpheli Faruk K., polisteki sorgusunun ardından \'Kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi.



​FOTOĞRAFLI