Yolda yürürken 'yan baktın' diye bıçaklandı!

İzmir'in Ödemiş İlçesi’nde 23 yaşındaki Ş.S., yolda yürürken ’yan baktığı’ iddiasıyla 45 yaşındaki M.Ö.’yü sol baldırından bıçakladı.
Hürriyet’in haberine göre olay bugün saat 15.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, kaldırımda meydana geldi. Ş.S., yolda yürürken ’yan baktığı’ iddasıyla 45 yaşındaki M.Ö.’yü sol baldırından bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.Ö.’yü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan M.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Ş.S., suç aleti sustalı bıçakla yakalandı. Ş.S.’nin emniyetteki ifadesinde yan baktığı için M.Ö.’yü bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Ş.S.’nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.