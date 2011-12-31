-Yolda yürürken vuruldu BURSA (A.A) - 31.12.2011 - Bursa'da yolda yürüyen genç kadın, henüz kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçmayla topuğundan yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Filiz K. (28), ayağında sıcaklık hissederek bir anda yere düştü. Ayakkabısında açılan delikten kan geldiğini gören genç kadın, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, saçma isabet etmesi üzerine topuğundan yaralandığı belirlenen Filiz K'yı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü, tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.