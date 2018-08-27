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Yolda yürürken, tabancayla vurularak yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Kemal Polat (50), caddede yürürken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu

27 Ağustos 2018 17:15

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde Kemal Polat (50), caddede yürürken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Kalçası ile bacağından yaralanan Polat, hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Nedim Zeydan Caddesi\'nde, öğle saatlerinde yürüyen Kemal Polat, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlar, Polat\'ın kalçası ile bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Polat\'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Polat, tedaviye alındı. Kemal Polat\'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan saldırganı arıyor. 

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