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Yolda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan fabrika işçisi Engin Millidere, bacaklarından yaralandı

22 Nisan 2018 15:28

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan fabrika işçisi Engin Millidere, bacaklarından yaralandı.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesi\'nde meydana geldi. Bir bisküvi fabrikasında çalışan Engin Millidere, yola yürürken kimliği belirsiz bir kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların bacaklarına isabet ettiği Millidere, yaklaşık 300 metre ilerideki bir akrabasının evine sığınıp, yardım istedi.
Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Engin Millidere\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

​FOTOĞRAFLI 

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