Yolda yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında kalçasından yaralanan Ömer Şahin (24), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi\'nde meydana geldi. Ömer Şahin, yolda yürürken, arkasından yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol kalçasından yaralanan Şahin, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Şahin, tedaviye alındı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



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