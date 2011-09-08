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Yolda yürürken başından vuruldu GAZİANTEP (A.A)

08 Eylül 2011 00:03

-Yolda yürürken başından vuruldu GAZİANTEP (A.A) - 07.09.2011 - Adana'dan bayram tatilini geçirmek için geldiği Gaziantep'te, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu komaya giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Şerbetçi, yaşamını yitirdi. 2 Eylül'de meydana gelen olayda, bayram tatili için Adana'dan gelen Mehmet Ali Şerbetçi, halasının oğlu 18 yaşındaki Emre Köten ile bir yakınının düğününe gitmek için Karşıyaka Caddesi'nde yolda yürüdüğü sırada henüz nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şerbetçi'nin burada çekilen röntgeninde kafatasında kurşun olduğu belirlenmiş, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine sevk edilen Şerbetçi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 7 gündür hayata tutunma savaşı veren  Mehmet Ali Şerbetçi, bugün yaşamını yitirdi. Adana Merkez Endüstri Meslek Lisesi 4'ncü sınıf öğrencisi ve üç kardeşin en büyüğü olan Mehmet Ali Şerbetçi'nin ölüm haberini alan annesi Meliha Şerbetçi, sinir krizleri geçirdi.  Şerbetçi'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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