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Yolda yürürken başından vuruldu  GAZİANTEP (A.A)

02 Eylül 2011 22:18

-Yolda yürürken başından vuruldu  GAZİANTEP (A.A) - 02.09.2011 - Gaziantep'te bir kişi, yolda yürürken başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan bayram tatili için ailesi ile birlikte Gaziantep'e gelen Mehmet Ali Şerbetçi (17), bir yakınının düğününe gitmek için Karşıyaka Caddesi'nde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan  Şerbetçi'nin burada çekilen röntgeninde kafatasında kurşun olduğu belirlendi. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine sevk edilen Şerbetçi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Ali Güven Fincan, Şerbetçi'nin hastaneye maytap patlaması sonucu yaralanma şüphesi ile getirildiğini belirterek, ''Hastamızın çekilen röntgen filminde şakağından girip kafasına saplanan bir kurşun tespit ettik. Kurşun beyin kanamasına neden olmuş. Hastanın tedavisi sürüyor. Durumu ciddiyetini koruyor'' dedi.  Şerbetçi'nin üç kardeşin en büyüğü olduğu ve Adana Merkez Endüstri Meslek Lisesi 4. sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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